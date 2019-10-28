"Нафтогаз" планує випустити євробонди на півмільярда доларів — ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" планує розмістити євробонди на 500 мільйонів доларів терміном обігу 5-7 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в банківських колах.

Зустрічі з інвесторами почнуться 30 жовтня і пройдуть в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні.

Організатором призначений Citi.

Нагадуємо:

У липні 2019 року "Нафтогаз" розмістив трирічні єврооблігації на 335 млн доларів і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.

Прибутковість доларового випуску становила 7,375%, прибутковість випуску в євро - 7,125%.

Великим покупцем траншу в євро виступив ЄБРР (придбав п'яту частину).

Компанія тоді заявляла, що кошти їй потрібні для накопичення до зими підвищеного обсягу газу в сховищах, щоб бути готовою до можливого припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах з російською газовою монополією.