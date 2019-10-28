Нардепи закликають голову АМКУ відзвітуватися у парламенті

У Верховній Раді планують заслухати звіт голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва на засіданні 14 листопада.



Про це йдеться у проєкті постанови народних депутатів Андрія Геруса і Дмитра Наталухи (обидва "Слуги народу"), повідомляють Наші гроші.

За результатами звіту автори проєкту пропонують надати оцінку діяльності голови Антимонопольного комітету.

"На сьогодні в Україні на ринку електричної енергії склалася ситуація, що обсяг виробництва електричної енергії п’ятьма найбільшими учасниками ринку (ДП "НАЕК "Енергоатом", генеруючі компанії Групи "ДТЕК", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Донбасенерго" та ПрАТ "Укргідроенерго"), становить близько 90% загального обсягу виробництва електричної енергії, що свідчить про високий рівень концентрації ринку електроенергії" – вказано в проєкті.

"Також відчутно загальмувалася реалізація передбачених Законом України "Про ринок природного газу" засад його функціонування, заснованих на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів й безпеки постачань", – відзначають нардепи.

"Майже відсутня і конкуренція на ринку торгівлі нафтопродуктами. Це зумовлено відсутністю системного моніторингу нафтопродуктів та розрахунку індикативних цін на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів, недостатнім дослідженням ринків нафти та нафтопродуктів, у тому числі щодо відповідності дій учасників ринку на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції", – вказано у проєкті.



Автори ініціативи стверджують, що такий звіт дасть чергу дасть змогу у разі необхідності прийняти стабілізаційні рішення , направлені на покращення економічної ситуації.