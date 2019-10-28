В Офісі президента назвали можливі терміни приватизації "Центренерго"
Приватизація державної компанії "Центренерго" може відбутися протягом найближчих двох років.
Про це на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає "УНІАН".
"На сьогодні "Центренерго" перебуває у Фонді держмайна. Це означає, що воно вже в певному процесі підготовки до приватизації.
І потенційно протягом двох років з реструктуризацією, з наведенням ладу, можлива його приватизація", - сказала вона.
Зазначимо, продаж "Центренерго" мав відбутися наприкінці 2018 року, проте його було скасовано через початок воєнного стану.
Нагадаємо:
Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду м. Києва про закриття справи про банкрутство компанії, це дозволить почати процедуру її приватизації.
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