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В Офісі президента назвали можливі терміни приватизації "Центренерго"

Понеділок, 28 жовтня 2019, 17:05

Приватизація державної компанії "Центренерго" може відбутися протягом найближчих двох років.

Про це на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає "УНІАН".

"На сьогодні "Центренерго" перебуває у Фонді держмайна. Це означає, що воно вже в певному процесі підготовки до приватизації.

І потенційно протягом двох років з реструктуризацією, з наведенням ладу, можлива його приватизація", - сказала вона.

Зазначимо, продаж "Центренерго" мав відбутися наприкінці 2018 року, проте його було скасовано через початок воєнного стану.

Нагадаємо:

Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду м. Києва про закриття справи про банкрутство компанії, це дозволить почати процедуру її приватизації.

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Центренерго приватизація

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