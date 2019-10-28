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В Офісі президента розповіли, коли можуть приватизувати ОПЗ

Понеділок, 28 жовтня 2019, 15:05

На приватизацію Одеського припортового заводу знадобиться не менше 6-7 місяців.

Про це заявила застпник голови Офісу президента Юлія Ковалів, передає liga.net.

"Фонд держмайна буквально кілька тижнів тому підписав контракт з радником з приватизації ОПЗ, і вони починають підготовку. Радник допомагає Фонду держмайна реструктуризувати компанію", - сказав Ковалів.

Відповідаючи на питання, як планують вирішити питання з боргами ОПЗ, вона відповіла: "Так не буває, що сьогодні найняли радника, а завтра він приходить і каже: ти знаєш, я придумав. В реаліях це (приватизація - ред.) не раніше 6-7 місяців".

Нагадаємо:

Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.

В липні Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Читайте також: Радник з приватизації ОПЗ: Завод ризикує перетворитися на купу металобрухту

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ОПЗ

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