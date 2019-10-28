На виїзді з України вишикувалася 10-кілометрова черга з вантажівок

Оновлено: На виїзді з України біля КПП "Ужгород — Вишнє Нємецке" на словацькому кордоні скупчилося 500 вантажівок, черга сягає понад 10 кілометрів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк.

"Наразі на виїзд з України біля КПП "Ужгород — Вишнє Нємецке" на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга утворилася на об’їзній дорозі біля міста Ужгорода, вона сягає понад 10 км" - сказала Дацюк.

За її словами, така напружена ситуація на кордоні спостерігається уже майже тиждень — вантажівок стає щодня більше.

"Причина у тому, що закінчилися дозволи на рух вантажівок Польщею, і усі їдуть на Словаччину, де ці дозволи у наявності та дешевші за польські. Відтак, ситуація лишатиметься напруженою й надалі, доки не видадуть нові польські дозволи," - уточнила речниця.

На Закарпатській митниці запевнили, що працюють у штатному режимі. Втім, радять водіям обирати інші пункти для переходу через кордон України з ЄС.



За оновленими даними кількість вантажівок на кордоні збільшилась до 500.





Нагадаємо:



30 вересня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що Україна продовжує активний діалог із Польщею про видачу додаткових дозволів на автоперевезення.

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Для порівняння, 2018 року Україна мала загальну кількість дозволів у 260 тисяч.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"