Плануємо залучити більше 611 мільйонів для аеродрому "Запоріжжя" — Гончарук

Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд планує залучити більше 611 мільйонів гривень на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.



"На цей аеропорт у нас з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм амбітні плани. Уже в грудні завершується будівництво та починає працювати новий термінал площею більше 12,5 тис кв. метрів. Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину — 250 на міжнародних рейсах та 150 на внутрішніх", - наголосив Гончарук.

Прем’єр також нагадав про відкриття європейськими лоукостерами нових рейсів з України та анонсував плани на реконструкцію аеродрому.

"Минулого тижня один із найбільших світових лоукостерів WizzAir відкрив 6 нових рейсів в Європу. А SkyUp запустив рейс Київ — Запоріжжя 6 днів на тиждень. Плюс рейси в ОАЕ та Ізраїль.

Завдяки державній програмі розвитку аеропортів, плануємо залучити більше 611 млн грн на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року", - резюмував очільник уряду.