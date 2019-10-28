Плануємо залучити більше 611 мільйонів для аеродрому "Запоріжжя" — Гончарук
Прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд планує залучити більше 611 мільйонів гривень на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"На цей аеропорт у нас з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм амбітні плани. Уже в грудні завершується будівництво та починає працювати новий термінал площею більше 12,5 тис кв. метрів. Він зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину — 250 на міжнародних рейсах та 150 на внутрішніх", - наголосив Гончарук.
Прем’єр також нагадав про відкриття європейськими лоукостерами нових рейсів з України та анонсував плани на реконструкцію аеродрому.
"Минулого тижня один із найбільших світових лоукостерів WizzAir відкрив 6 нових рейсів в Європу. А SkyUp запустив рейс Київ — Запоріжжя 6 днів на тиждень. Плюс рейси в ОАЕ та Ізраїль.
Завдяки державній програмі розвитку аеропортів, плануємо залучити більше 611 млн грн на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року", - резюмував очільник уряду.
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