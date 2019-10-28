Суд відмовився закрити справу про зняття арешту з акцій Промінвестбанку

Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду Києва, який відкрив справу за позовом "ВЕБ.РФ" про зняття арешту з акцій "Промінвестбанку".

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 22 жовтня.

Зазначається, що суд відмовився задвольнити апеляційну скаргу компанії "ІММЕ" (пов’язана з групою Приват).

Апеляційну скаргу ТОВ "ІММЕ" обгрунтувало порушенням правил підсудності: у компаніїї вважають, що спір мав би розглядати Шевченківський райсуд Києва, адже акції Промінвестбанку, за оцінками скаржника, знаходяться у Національному депозитарії України.

Натомість суд апеляційної інстанції констатував, що акції Промінвестбанку обліковуються на рахунку в депозитарній установі ТОВ "Інвінтум", яке зареєстроване в Печерському районі Києва.

Нагадаємо:

У травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Російська Федерація повинна відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму в розмірі 159 млн доларів.

Згідно з повідомленням суду, позов подали екс-глава Приватбанку Олександр Дубілет та 18 компаній, пов'язаних з екс-власниками банку або Приватбанком.

5 вересня 2018 року Апеляційний суд Києва своєю ухвалою заарештував акції українських "дочок" російських банків, включаючи Промінвестбанк.

Верховний суд 25 січня 2019 року прийняв рішення накласти арешт на акції Промінвестбанку, Сбербанку і ВТБ Банку, які "належать боржникові - Російській Федерації".

Крім того, цим банкам заборонено відчужувати рухоме і нерухоме майно, яке "належить боржнику - Російській Федерації".

У червні 2019 року російський держбанк Внєшекономбанк, якому належало 99,7726% акцій Промінвестбанку, подав позов до арбітражу Торгової палати Стокгольма до України через порушення країною міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

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