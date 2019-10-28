Приватизація "Укрспирту" може принести не менше 5 мільярдів — Офіс президента

В Офісі президента розраховують на розгляд парламентом законопроекту про демонополізацію спиртової галузі на наступному тижні та початок підготовки "Укрспирту" до приватизації.

Про це на брифінгу заявила заступник голови ОП Юлія Ковалів.

"За нашими оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе нам не менше 5 млрд грн", - підкреслила вона.

"Зараз виробництво спирту здійснюється державним підприємством "Укрспирт", при цьому в іншому законі у нас зазначено, що всі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки держпідприємствам.

Власне, в умовах нелібералізірованного виробництва спирту в Україні продати "Укрспирт" можна тільки за ціною металобрухту. ми сподіваємося, що на наступному тижні цей закон про демонополізацію спиртової галузі буде прийнятий і в пакеті з цим буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту", - додала Ковалів.

Нагадаємо:

23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Раніше в Мінекономіки заявили, що держава на приватизації "Укрспирту" може заробити 6-7 мільярдів.

Економічна правда