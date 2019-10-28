Всі розділи
Укр / Рус

У Брюсселі відбудеться черговий раунд консультацій ЄС-Україна-РФ щодо транзиту газу

Понеділок, 28 жовтня 2019, 09:29

У Брюсселі в понеділок відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні ЄС-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний порядок денний розміщений на сайті Єврокомісії.

"Пан Марош Шефчович очолить тристоронні газові переговори між Росією та Україною в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Шефчович зустрінеться з обома делегаціями – України, яку очолює голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, та Росії на чолі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС Україна Росія транзит газу

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей 25 жовтня 2019, 16:49
В ЄС не домовилися щодо бюджету на 2020 рік, будуть додаткові переговори 23 жовтня 2019, 18:31
В уряді назвали умову отримання макрофіну ЄС до кінця року 22 жовтня 2019, 13:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!