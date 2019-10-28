УЗ запустила оновлений щоденний експрес Київ – Маріуполь

Укрзалізниця з 27 жовтня запустила в рейс другий склад поїзда нічний експрес № 10/9 "Київ – Маріуполь", маршрут поїзда став щоденним.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що поїзд сформований із 10 вагонів після капітально-відновлювального ремонту, який УЗ виконала цьогоріч у 6 власних депо.

"КВР дозволяє подовжити термін експлуатації вагона на половину його життєвого циклу – вагон можна буде використовувати на 14 років більше при нормативному терміні служби 28 років", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

У поїзді 3 плацкартні, 6 купейних вагонів та 1 вагон типу СВ. На капітально-відновлювальний ремонт 10 вагонів, із яких сформовано поїзд Київ – Маріуполь, Укрзалізниця витратила понад 140 млн грн з ПДВ.

"10 вагонів. Всі - made in Ukraine. 100% - вітчизняних комплектуючих. І робота 6 депо країни.