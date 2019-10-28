УЗ запустила оновлений щоденний експрес Київ – Маріуполь
Укрзалізниця з 27 жовтня запустила в рейс другий склад поїзда нічний експрес № 10/9 "Київ – Маріуполь", маршрут поїзда став щоденним.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Зазначається, що поїзд сформований із 10 вагонів після капітально-відновлювального ремонту, який УЗ виконала цьогоріч у 6 власних депо.
"КВР дозволяє подовжити термін експлуатації вагона на половину його життєвого циклу – вагон можна буде використовувати на 14 років більше при нормативному терміні служби 28 років", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
У поїзді 3 плацкартні, 6 купейних вагонів та 1 вагон типу СВ. На капітально-відновлювальний ремонт 10 вагонів, із яких сформовано поїзд Київ – Маріуполь, Укрзалізниця витратила понад 140 млн грн з ПДВ.
"10 вагонів. Всі - made in Ukraine. 100% - вітчизняних комплектуючих. І робота 6 депо країни.
Перший рейс поїзду 10/9 "Київ - Маріуполь" вже в дорозі. Це той поїзд, що до Маріуполя іде мінімальний час - трохи більше 14 годин. Відсьогодні - маршрут щоденний", - написав Кравцов у Facebook.
У Мінінфраструктури додали, що брендинг покликаний привернути увагу до кампанії "СХІД можливостей", яка закликає Україну реалізувати можливості Сходу, символізує зародження нових змін, початок нових процесів та підходів.
Першим рейсом 350 молодих людей з 24 областей України та АР Крим поїхали з Києва на Молодіжній форум "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні", який пройде в рамках Інвестиційного форуму Re: Think Invest in Ukraine у Маріуполі.
Економічна правда
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