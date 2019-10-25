Держбюджет з початку року звели з 20-мільярдним дефіцитом — Казначейство

Державний бюджет за січень-вересень 2019 року зведений з дефіцитом 20,675 мільярда гривень.

Про це повідомила Державна казначейська служба.

Держбюджет за дев'ять місяців отримав 739,75 млрд грн доходів, у тому числі 650,834 млрд грн по загальному фонду. Витрати держбюджету за цей період становили 758,75 млрд грн, в тому числі по загальному фонду - 679,732 млрд грн.

Місцеві бюджети закрили звітний період з профіцитом 29,415 млрд грн при профіциті загального фонду в 68,34 млрд грн.

Запозичення за вказаний період становили 352,27 млрд грн в порівнянні із запланованими 388,513 млрд грн, у тому числі зовнішні - 56,225 млрд грн.

Погашення в січні-вересні цього року також були нижче очікуваного рівня - 297,83 млрд грн в порівнянні із запланованими 315,46 млрд грн, в тому числі зовнішні - 80,87 млрд грн.

Приватизація принесла 398 млн грн при плані в 13,36 млрд грн.

Нагадуємо:

Доходи держбюджету в 2019 році визначені в розмірі 1,26 трлн грн, в тому числі загального фонду - 928,51 млрд грн, витрати - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.

Економічна правда