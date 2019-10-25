ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей

Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію Reuters, яка бачила відповідний проєкт документа.

Зазначається, що регулятори ЄС в минулому році були захоплені зненацька через один з найбільших в історії скандалів з відмиванням грошей, коли в період з 2007 по 2015 рік через естонську філію Danske Bank було проведено низку підозрілих платежів на близько 200 мільярдів євро.

Коли у вересні 2018 року вибухнув скандал з Danske Bank, ЄС щойно ухвалив п'ятий перегляд своїх правил боротьби з відмиванням грошей. Однак нові правила швидко виявилися недостатніми.

Тепер Єврокомісія наполегливо закликає швидко оцінити будь-які обмеження, що випливають з чинного законодавства, і подати пропозиції щодо усунення недоліків.

Текст документа був підготовлений фінським головуванням в Раді ЄС після того, як міністри фінансів блоку обговорили це питання на зустрічі на початку жовтня.

У проєкті передбачається, що Єврокомісія повинна розглянути питання про передачу повноважень з нагляду за відмиванням грошей агентству ЄС. Документ також пропонує механізм координації національних слідчих.

Незважаючи на те, що злочинні організації часто відмивають доходи від своєї незаконної діяльності за кордоном, боротьбою з фінансовими злочинами в основному займаються національні органи влади, які не завжди в повній мірі співпрацюють.

Європейський центральний банк і Європарламент заявили, що орган з наглядовими повноваженнями в масштабах всього ЄС може усунути цей недолік.

Очікується, що фінський проєкт буде прийнятий на засіданні Ради ЄС в грудні, але він може бути змінений. "До його прийняття відбудеться ще багато дискусій", - сказав представник ЄС.

Європейська правда