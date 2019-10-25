Vodafone працюватиме над Kyiv Smart City

Мобільний оператор "Vodafone Україна" і Київська міська рада підписали меморандум про співпрацю в рамках концепції Kyiv Smart City 2020.

Про це повідомляє прес-служба оператора.

Зазначається, що мобільний оператор спільно з Київміськрадою, планує здійснювати транспортне планування із застосуванням big data аналітики, реалізувати проект "Розумна дорога", та проводити екологічний моніторинг.

Крім того, в планах - впровадження IoT-рішень для комунальних служб Києва; впровадження безготівкових способів оплати в міському пасажирському транспорті за допомогою мобільних розрахунків; впровадження програми Cashless city.

"Для того, щоб зробити життя в столиці максимально комфортним для мешканців, Київ впроваджує технології IoT. Це допоможе більш ефективно і оперативно приймати рішення в сфері управління містом і зробити міські сервіси ще більш доступними та зручними для користувачів", - заявила в Київській міськраді.

Internet of Things (IoT) — концепція мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані датчики, а також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами



Нагадаємо:

24 жовтня Антимонопольний комітет дав дозвіл компанії Bakcell з Азербайджану купити другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон Україна".



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