"Нафтогаз" пожалівся президентці Словаччини на корумпований суд

Як пише "Європейська правда", лист-звернення до Чапутової потрапив у розпорядження агентства Bloomberg.

"Нафтогаз" звернувся з проханням надати "будь-яку розумну підтримку у боротьбі з серйозними випадками корупції". Інформацію про звернення підтвердили виданню в пресслужбі "Нафтогазу".

Справа стосується програшу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражному суді в 2012 році італійському газотрейдеру. У результаті суд зобов'язав "Нафтогаз" виплатити компанії $23 млн.

У 2017 році суд у Братиславі дозволив стягнути ці гроші, вилучивши природній газ, який постачається "Нафтогазу", із трубопровідної мережі Словаччини. Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв зараз оскаржує це рішення. Він каже, що суд призначив надмірну суму компенсацій і поліція відкрила справу у зв'язку з цим, але потім – закрила.

У кабінеті Чапутової підтвердили отримання листа.

"Лист був надісланий сьогодні до управління президента Словацької Республіки. Поки детально ознайомитися з його змістом не вдалося", - заявив речник Мартін Стрижинець.

Агентство відзначає, що тема корупції зараз особливо актуальна для Словаччини - після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка, який писав про зв'язки політиків і "білих комірців".

Європейська правда