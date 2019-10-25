Американо-український стартап залучив 35 мільйонів доларів інвестицій

Стартап Very Good Security, який займається захистом чутливих даних, залучив 35 мільйонів доларів інвестицій, від інвестиційного банку Goldman Sachs за участю Andreessen Horowitz і Vertex Ventures.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Very Good Security розробляє унікальне SaaS рішення, яке дозволяє стартапам і корпораціям використовувати чутливі дані без ризиків їх втрати і відповідальності їх зберігання.

"Використовуючи VGS, компанії можуть застосувати підхід "Zero Data", в результаті якого усувається необхідність зберігати чутливі дані на своїх серверах.

При цьому VGS відповідає за безпечне збирання та обмін даними з необхідними сервісами (наприклад, платіжними платформами). Таким чином, клієнти зберігають повний контроль над своїми даними при цьому не несучи відповідальність за їх зберігання та захист", - йдеться у повідомленні.

Клієнтами VGS є Brex, Travel Bank, Deserve, Fivestars, LendUp і інші.



Компанія заснована у 2016 Махмудом Абделькадером і Маршаллом Джонсом в Сан-Франциско. У тому ж році був відкритий офіс в Україні. Першими співробітниками VGS були Олег Скляренко та Христина Монець, які в 2016 році відкрили представництво компанії у Львові.

Зараз в компанії працює більше 80 співробітників, з яких понад 50 - в Україні (у Львові та Києві). В українських офісах працюють фахівці усіх посад, включаючи топ-менеджерів, інжиніринг, сейлз-відділ, маркетологів та HR-фахівців.

Економічна правда