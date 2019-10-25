Прокуратура підозрює менеджмент банку "Богуслав" і посадовця НБУ у привласненні 21,6 мільйона

Прокуратура Києва оголосила підозру трьом посадовцям банку "Богуслав" та головному економісту НБУ у нанесенні збитків банку на суму понад 21,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як установлено в ході слідства, між ПАТ "Банк Богуслав" та "підконтрольною" його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в якості застави передано неіснуюче майно у вигляді промислового обладнання.

Заступник голови правління банку разом з заступником начальника Управління корпоративного бізнесу банку, начальником служби безпеки та іншими службовими особами перевели на рахунки підконтрольної компанії 21,6 млн гривень.

За результатами досудового розслідування цим посадовим особам банку повідомлено про підозру за привласнення і розтрату майна в особливо великих розмірах та за службове підроблення.

Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Нацбанку, який підписав акт перевірки неіснуючого майна.

Дії працівника Нацбанку України кваліфіковано за статтею службове підроблення.



Економічна правда