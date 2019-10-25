Київські будинки почали підключати до тепла

В Києві запущено опалювальний сезон, всі житлові будинки будуть під’єднані до тепла протягом 10 днів.

Джерело: брифінг КМДА щодо старту опалювального сезону

Пряма мова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва: "З сьогоднішнього дня в Києві починається опалювальний сезон для всіх будівель, зокрема, для житлового сектора".

Деталі: Враховуючи те, що система теплопостачання Києва велика та інертна, опалювальний сезон стартує 25 жовтня, щоб протягом 10 днів до тепла були підключені всі будинки.

За словами Пантелеєва, за останні 10 років, це найпізніший випадок пуску тепла. Так сталося через теплу погоду у жовтні.

Він нагадав, що з 30 вересня до опалення було підключено 90% об’єктів соціальної інфраструктури: школи, лікарні, садочки.

Зокрема, у Печерській райраді повідомили, що відсьогодні комунальні служби району розпочнуть підключення житлових будинків до опалювального періоду 2019/2020 років. Опалення вже увімкнули у 22 дошкільних навчальних та 25 загальноосвітніх закладах Печерського району, що складає 100% виконання від загальної кількості та 15 закладів охорони здоров’я, що становить 88%.

Українська правда