НАЗК розширило коло близьких осіб та членів сім'ї декларанта

Нацагентство з питань запобігання корупції заявило, що з 18 жовтня у деклараціях потрібно вказувати майно племінників, а також батьків чоловіка (дружини).

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що розширення кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування вводиться відповідно до змін, які внесені в ЗУ "Про запобігання корупції".

"Термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків", - йдеться у повідомленні.

На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками НАЗК протягом останніх трьох років.

Економічна правда