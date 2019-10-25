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У НБУ розповіли, скільки монет номіналом 1, 2 та 5 копійок уже вилучили з обігу

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:39

Після припинення обігу  дрібних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок Національний банк вилучив майже 10 мільйонів штук таких монет.

Про це НБУ заявив у коментарі hromadske.

"За період з 01.10.2019 по 23.10.2019 включно з обігу вилучено майже 10 млн штук вищезазначених монет", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додали, що більшість дрібних монет все ще залишаються на руках в українців.

Загалом в обігу перебуває близько 5,71 мільярда монет дрібних номіналів, з яких найбільше монет номіналом 1 копійка. Їх в українців 2,43 мільярда штук.

Нагадаємо:

Від 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не приймають під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почав вилучати ці монети з обігу.

Крім того, згодом розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, які Нацбанк вже припинив карбувати.

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