У НБУ розповіли, скільки монет номіналом 1, 2 та 5 копійок уже вилучили з обігу
Після припинення обігу дрібних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок Національний банк вилучив майже 10 мільйонів штук таких монет.
Про це НБУ заявив у коментарі hromadske.
"За період з 01.10.2019 по 23.10.2019 включно з обігу вилучено майже 10 млн штук вищезазначених монет", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку додали, що більшість дрібних монет все ще залишаються на руках в українців.
Загалом в обігу перебуває близько 5,71 мільярда монет дрібних номіналів, з яких найбільше монет номіналом 1 копійка. Їх в українців 2,43 мільярда штук.
Нагадаємо:
Від 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не приймають під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почав вилучати ці монети з обігу.
Крім того, згодом розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, які Нацбанк вже припинив карбувати.
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