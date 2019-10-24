Бізнес назвав кроки для зменшення кількості нелегального алкоголю

Бізнес-спільнота пропонує провести інвентаризацію заводів з виробництва алкоголю, обмежити пересилання алкоголю фізичними особами, розробити чіткі правила торгівлі через мережу інтернет.

Про це йдеться у повідомленні Європейської бізнес асоціації.

Крім того, ЄБА пропонує розробити електронну систему, що має контролювати рух спирту та підакцизних товарів.

Так, на думку бізнесу, головні порушення спостерігаються при виробництві спирту ДП "Укрспирт".

Зокрема, йдеться про монополію на ринку спирту, відсутність витратомірів на більшості заводів, відпуск денатурованого спирту без електронного обліку, роботу заводів, що, по факту, не функціонують.

Мають місце порушення при відвантаженні та доставці, й реалізації продукції.

"Основними порушниками є нелегальні інтернет магазини, так звані розливайки, маленькі магазини у віддалених куточках країни. Це зумовлено відсутністю контролю, зарегульованістю процесу анулювання ліцензії, тощо.

Для розуміння ситуації, за даними ВООЗ в Україні, частка нелегального алкоголю становить 45%. В грошовому еквіваленті це приблизно 10 млрд грн", - повідомили в ЄБА.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда