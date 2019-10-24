Кабмін спростив реєстрацію "дочок" іноземних компаній

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка істотно полегшує можливість відкриття іноземними компаніями представництва на території України.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

З набранням чинності постанови плата за реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні буде знижена з 2,5 тис доларів до 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (в 2019 році — 1921 грн).

Крім того, термін реєстрації представництва скорочується з 60 до 20 робочих днів.

При цьому для іноземних суб'єктів господарської діяльності, які є резидентами держави-агресора, реєстрація представництва в Україні буде коштувати 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і триватиме до шістдесяти робочих днів з дня подачі документів.

"Упевнений, ці зміни створять сприятливі умови для присутності іноземних компаній в Україні, збільшать кількість інвестицій в нашу економіку і підвищать ділову активність", - зазначив Малюська.

Економічна правда