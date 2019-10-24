Після відсторонення Кропачова збагачення вугілля подешевшало на 30-60% — ЗМІ

Державні шахтоуправління з серпня уклали 4 угоди про послуги зі збагачення вугілля за цінами, нижчими на 32-63% в порівнянні з періодом президентства Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

Шахтоуправління уклали угоди на загальну суму 5,94 млн грн, повідомляється в системі "Прозорро".

"Лисичанськвугілля" за 3,3 млн грн замовило у "Збагачувальна фабрика "Вугільний енергетичний комплекс" переробку 30 тис тонн вугілля за 110 грн за тонну.

"Першотравневськвугілля" за 2,24 млн грн замовило у "Промислова компанія "Збагачувач" переробку 22,6 тисячі тонн вугілля за 99 грн за тонну. Фактично вугілля за договором зі "Збагачувачем" перероблятиме "ЦЗФ "Селідівська" і Торецька філія ЗФ "Щербинівська" компанія "Донінтервугілля".

"Селідіввугілля" без торгів уклала два додаткових договори по 200 тис грн з тією ж компанією "Вугільний енергетичний комплекс" на загальну суму 400 тис грн. Разом вони передбачають переробку 4,494 тисячі тонн вугілля за 89 грн за тонну.

Зазначається, що ціни на 32-63% нижчі за ціну для шахтарів Донбасу і в тому числі вищевказаних підрядників від фабрик "Мирноградська", "Росія" та "Україна" у 145 грн/т за контрактами, що укладались в 2018-2019 роках за часів президента Петра Порошенка. Також за 145 гривень замовляло вуглезбагачення ДП "Львіввугілля" у ПАТ "Львівська вугільна компанія".

Попередні фабрики-підрядники "Україна", "Росія" та "Мирноградська" належать компанії "Укрдонінвест" Юлії Кропачової та Віталія Кропачова.

Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка.

Нагадуємо:

У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.