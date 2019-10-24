Київ планує купити 40 трамвайних вагонів

Депутати Київради на пленарному засіданні прийняли рішення, яке передбачає оновлення трамвайного парку столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"За рахунок проекту модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри.

Міжнародна фінансова інституція може профінансувати 70 млн євро", - йдеться у повідомленні.

У Київраді зазначають, що сучасні трамвайні вагони з низьким рівнем підлоги, які планують закупити, забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень, зокрема, гарантують зручність посадки й висадки пасажирів та пристосовані для обслуговування пасажирів з особливими потребами.

Також у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з існуючим старим рухомим складом.

"Нормативний строк використання трамвайних вагонів складає 15 років, а фактично, більшість з них експлуатуються удвічі довше. Тому надважливо придбати нові трамвайні вагони", - зазначається у повідомленні.

Економічна правда