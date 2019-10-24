На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів

В Укрзалізниці анонсували появу зарядних станцій для електрокарів на центральному вокзалі Києва до кінця 2019 року.



Про це повідомив глава правління УЗ Євген Кравцов у Facebook.



Також Кравцов повідомив, що у планах держпідприємства зробити аналогічні станції на вокзалах інших міст, де буде виявлено попит.

Нагадаємо: за січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює винятково на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%.