На київському вокзалі встановлять зарядки для електрокарів
Четвер, 24 жовтня 2019, 15:36
В Укрзалізниці анонсували появу зарядних станцій для електрокарів на центральному вокзалі Києва до кінця 2019 року.
Про це повідомив глава правління УЗ Євген Кравцов у Facebook.
Також Кравцов повідомив, що у планах держпідприємства зробити аналогічні станції на вокзалах інших міст, де буде виявлено попит.
Нагадаємо: за січень-вересень 2019 року попит на комерційну техніку, яка працює винятково на електротязі, зріс удвічі, а на легкові електромобілі - на 42%.
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