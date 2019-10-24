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Уряд скасував норму витрат енергоресурсів у виробництві

Четвер, 24 жовтня 2019, 14:23

Уряд скасував застарілу постанову Кабінету міністрів від 15 липня 1997 р. №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

У Міненергетики говорять що, на заміну застарілої постанови найближчим часом спільно з Мінрегіоном буде імплементовано 27 євродиректив про енергоефективність, які замінять радянське нормування на європейське.

Голова Держфонду енергоефективності Сергій Савчук, також прокоментував це рішення у Facebook.

"В умовах ефективної економічної моделі (ринкової) держава не може регулювати ні витрати на виробництво одиниці продукції, ні обсяг продукції – ці функції виконує конкурентний ринок", - наголосив Савчук.

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енергетика

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