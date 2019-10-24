У НАЗК заявили про декларування недостовірних даних гендиректором "Борисполя"

Нацагентво із запобігання корупції під час перевірки декларацій гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна виявило ознаки декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Павло Рябікін, подаючи декларацію за 2016 рік, зазначив недостовірні відомості про водний засіб – стоянкове судно "Рапан", яке належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід від надання майна в оренду", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, він не задекларував власні корпоративні права та корпоративні права члена сім’ї (доньки).

Також гендиректор "Борисполя" не вказав відомості про нежилі приміщення та автомобіль, які належать доньці на праві власності, та отриманий нею дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

"Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 10,6 млн гривень", - підкреслили у НАЗК.

Економічна правда