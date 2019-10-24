Компанія Metro Cash&Carry відкрила новий магазин у Чернігові

Компанія Metro Cash&Carry Україна відкрила перший за 8 років магазин невеликого формату "Бери Вези" у Чернігові.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Регіональний менеджер компанії Ірина Губанова на пресконференції заявила, що площа магазину - 1,6 тис кв. м, у ньому налічується близько 2,2 тис найменувань продукції.

"Ми орієнтуємось на професійних клієнтів - представників роздрібної торгівлі та сегменту HoReCa (готелі, ресторани, бари)", - сказала вона.

Сума інвестицій у відкриття магазину - близько 160 тисяч євро.

Зазначається, що магазин став третім в мережі "Бери Вези" після Луцька та Тернополя, які були відкриті 8-9 років тому.

"Ми віримо в розвиток українського ринку. Економіка країни росте, тому ми вирішили інвестувати у відкриття нового магазину", - заявив гендиректор компанії Тіно Цайске. Подальші плани по розвитку залежать від результатів роботи нового магазину.

Компанія управляє мережею з 23 класичних торгових центрів у Києві та обласних центрах і трьома магазинами малого формату. Обсяг продажів з жовтня 2017 по вересень 2018 становив 523 млн євро.