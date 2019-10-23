Новини 23 жовтня: Приватбанк, опалювальний сезон, курс гривні

Про Приватбанк. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші відповідачі зобов'язані виплатити банку 10,9 мільйонів фунтів.

В Офісі президента Зеленського на зустрічі з послами країн "Великої сімки" заявили, що якими не були б судові рішення, підстав для повернення Приватбанку колишнім акціонерам немає.

Про опалення. Необхідність переведення ГТС України в інший режим роботи у випадку припинення "Газпромом" транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми у деяких невеликих українських містах.

Про електронні посвідчення водія. Кабінет міністрів ухвалив рішення, які незабаром дозволять запустити електронні посвідчення водія, техпаспорт та онлайн-замовлення номерних знаків.

Про курс гривні. За оптимістичним прогнозами макроекономіки середній курс в наступному році може бути 24,8 гривні за долар.

Про ОСББ. НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, що споживають газ в межах спеціальних обов’язків, додаткові угоди про незастосування фінансових санкцій за невідповідність заявленого та фактичного обсягу споживання газу.

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Як старі шини перетворити на ресурс: Історія українського стартапу EcoTyre, який в Україні не на часі

Засновники українського стартапу EcoTyre винайшли унікальний безвідходний метод переробки автомобільних шин. ЕП дізналася як він працює і чому в Україні шини майже не переробляються. (рос)