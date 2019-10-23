Топ-20 компаній наземного та трубопровідного транспорту за виручкою - дослідження

Серед топ-20 компаній наземного та трубопровідного транспорту за виручкою у 2018 році лідирує Укрзалізниця (83-85 мільярдів гривень).

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами YouControl.

Зазначається, що виручка лідерів рейтингу в сотню разів обганяє тих, які перебувають в другому десятку переліку.

Табл. ТОП-20 компаній наземного та трубопровідного транспорту за виручкою 2018 року

"Лідерами ренкінгу компаній наземного транспорту стали природні монополісти, історія формування яких сягає часів УРСР.

Такі "монстри" досі не приватизованого українського транспортного бізнесу як Укрзалізниця, Київпастранс чи Київський та Харківський метрополітени здатні генерувати максимальну виручку винятково завдяки наявній ринковій владі на базі максимально можливого пасажиропотоку, доступом до якого держава неохоче ділиться з ринковими структурами", - заявили експерти YouControl.

Підкреслюється, що частина лідерів рейтингу також має ознаки монопольного становища. Вона володіє доступом до унікальних активів у вигляді трубопроводів, якими транспортується нафта, газ або аміак.

"Важливою рисою, яка об’єднує більшість виявлених транспортних гігантів, є висока зарегульованість та концентрація ринків, на яких вони діють, а також високі бар’єри для входу для нових конкурентів", - зазначили автори дослідження.

"Географія рейтингу теж очікувана. Більшість підприємств зареєстровані у столиці, де відбуваються головні економічні події та процеси в житті країни, але частина має підрозділи й у інших містах", - йдеться у повідомленні.

Найменше серед двадцятки підприємств родом із 90-х – їх лише чотири. 9 з 20 компаній працюють на ринку із 2000-х, а 7 – новачки із 2010-х років. Наймолодшій ТОВ "Буд-центр Зеніт" рік та 10 місяців.

"Свою виручку компанії генерували, зокрема, завдяки участі у державних закупівлях. Так, 9 із 20 вигравали тендери, при чому, наприклад, Укрзалізниця таким способом отримала понад 1,4 млрд грн. І хоча сума виглядає досить солідно, це всього 1,5% від виручки залізничного перевізника.

Також 8 підприємств 2018 року займалися експортом, обсяги якого варіювалися від кількох сотень тисяч гривень до 600 млн у різних компаній", - зазначили у YouControl.