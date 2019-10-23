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Укр / Рус

Wizz Air запустить рейси з Одеси до Братислави

Середа, 23 жовтня 2019, 14:03

Угорський лоукостер Wizz Air із 3 листопада запустить рейси з аеропорту "Одеса" до столиці Словаччини - Братислави.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на адміністрацію летовища.

"Лайнери авіакомпанії Wizz Air розпочнуть 3 листопада виконувати прямі рейси з Одеси до Братислави. Частота польотів за маршрутом – два рейси на тиждень. Вильоти будуть щосереди та щонеділі", - заявили в аеропорту.

Квитки вартістю від 492 гривень в один бік можна купити на офіційному сайті авіакомпанії та у всіх туристичних агентствах Одеси.

Нагадаємо:

Компанія Wizz Air відкриє відразу шість маршрутів із Запоріжжя. Йдеться про рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта, Гданська, Кракова та Вроцлава. 

Запоріжжя стане п'ятим українським містом в маршрутній мережі Wizz Air після Львова, Одеси, Києва і Харкова.

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Wizz Air авіа

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