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Ryanair відкрив ще один новий напрямок з Херсона

Середа, 23 жовтня 2019, 13:58

Найбільший європейський лоукостер Ryanair анонсував новий рейс з Херсона до Відня.

Про це свідчить інформація на сайті авіакомпанії

 

Рейси стартують з 30 березня і будуть відправлятися два рази на тиждень.

Таким чином Ryanair додав ще один рейс з Херсона. Раніше був анонсований рейс Херсон - Краків, який почне літати з грудня 2019 року.


Нагадаємо:

У 2020 фіскальному році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйонів пасажирів на українських рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова і Харкова.

Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.

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авіа Ryanair

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