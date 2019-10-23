Ryanair відкрив ще один новий напрямок з Херсона
Середа, 23 жовтня 2019, 13:58
Найбільший європейський лоукостер Ryanair анонсував новий рейс з Херсона до Відня.
Про це свідчить інформація на сайті авіакомпанії
Рейси стартують з 30 березня і будуть відправлятися два рази на тиждень.
Таким чином Ryanair додав ще один рейс з Херсона. Раніше був анонсований рейс Херсон - Краків, який почне літати з грудня 2019 року.
Нагадаємо:
У 2020 фіскальному році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйонів пасажирів на українських рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова і Харкова.
Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.
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