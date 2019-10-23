Альфа банк представив нового очільника корпоративного бізнесу

Олександр Луканов очолив корпоративний бізнес "Альфа банку Україна", нову посаду він буде поєднувати з посадою президента, а також обов'язками члена правління банку.



Про це повідомила прес-служба банку.

До команди "Альфа банку Україна" Луканов приєднався в лютому 2006 року. До 2013 року він обіймав посади президента і головного керуючого директора фінансової установи.

Пізніше очолив напрямок по роботі з проблемною корпоративною заборгованістю Альфа-Банку Україна і Укрсоцбанку.

Луканов має майже 25 років досвіду роботи у фінансовій сфері. Він почав кар’єру в банках, які входять до групи ABH Holdings S.A., у 1995 році, і за цей час очолював ради директорів банків групи в Білорусі та Казахстані.

Був членом ради директорів Амстердамського торгового банка та членом ради Директорів страхової компанії "Альфа Страхування".

Нагадаємо:

Чистий прибуток "Альфа-Банку" в 2018 році становив 1,26 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів "Альфа-Банк" посідав 6 місце (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 11 місце (42,24 млрд грн) серед 77 діючих фінустанов.

"Альфа-Банк" в Україні належить компанії "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

На офіційному сайті НБУ Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузьмічов і Авен - громадянами Росії.

Економічна правда