Міненерго пропонує створити робочі групи з протидії нелегальним АЗС

Міністерство енергетики та охорони середовища ініціює створення робочих груп на рівні обласних державних адміністрацій для перевірок і ліквідації незаконних АЗС.

Про це повідомляє Нафтогазова асоціація України.

Відповідне звернення Міненерго розіслало в усі обласні державні адміністрації.

До складу робочих груп міністерство пропонує включити представників Нацполіції, ДПС, Держпраці, ДСНС, Місцевих державних екологічних інспекцій, ДАБІ та органів місцевого самоврядування.

Головним завданням робочих груп повинна бути ліквідація нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами в усіх їх проявах.

Робочі групи мають право ініціювати проведення перевірок та інших, передбачених законом заходів та застосувати санкції у разі виявлення незаконної діяльності щодо торгівлі нафтопродуктами.

Міністерство надало регіональним адміністраціям перелік основних вимог, що необхідні для легальної діяльності АЗС/АГЗС.

Також за рекомендацією Міненерго регіональні адміністрації повинні створити прямі телефонні лінії з метою забезпечення належної взаємодії ОДА з мешканцями областей для оперативного розгляду звернень з питань нелегального функціонування АЗС.

Про кількість виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності ОДА повинні будуть звітувати до Міністерства енергетики щомісяця.

Повідомляється, що такі робочі групи вже працюють в Рівенській та Херсонській областях, також очільник Запорізької ОДА Виталий Туринок заявляв про створення такого штабу в найближчому часі.