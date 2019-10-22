ДТЕК Ахметова пройшла попередню експертизу і готується випускати облігації

Енергетична компанія Ріната Ахметова DTEK Renewables B.V., розглядає можливість випуску "зелених" облігацій і вже пройшла попередню експертизу компанії Sustainalytics.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт Sustainalytics.



"Сума, що дорівнює чистим надходженням від "зелених" облігацій, буде використовуватися для фінансування та/або рефінансування, повністю або частково, прийнятних "зелених" проектів", - наголошується в опублікованій компанією структурі зелених облігацій (Green Bond Framework).



У документі підкреслюється, що залучені кошти не будуть використовуватися для будь-якої діяльності, пов'язаної з вугіллям або викопним паливом.



За повідомленнями ЗМІ, "DTEK Renewables B.V." планує розмістити п'ятирічні "зелені" євробонди в євро.



Організатори - Raiffeisen Bank International AG і "Ренесанс Капітал", road show пройде в США і Європі, починаючи з 24 жовтня.

Нагадаємо, що раніше джерела ЕП підтвердили інформацію про плани на випуск облігацій компанії Ахметова.

Зазначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Раніше ЕП писала про головних бенефіціарів "зеленого тарифу" в Україні.



Економічна правда