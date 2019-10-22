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Укрзалізниця звільнила більше половини керівників в пасажирському секторі

Вівторок, 22 жовтня 2019, 14:22
 

З початку року Укрзалізниця змінила 55 % керівного складу підрозділів філії "Пасажирська компанія", за фактом завдання збитків УЗ колишніми керівникам відкрито 11 справ.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що пасажирський сектор є найбільш чутливим для населення, а отже підрозділи УЗ мають чітко контролювати справність і чистоту поїздів, та якість сервісу.

"Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть невідкладно звільнені", – зазначив очільник компанії. 

Загалом з початку року вже звільнено 22 керівника філії "Пасажирська компанія" - це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях.

Зазначається що було відкрито 11 справ, в 4 з яких розслідування завершене, викрадене майно повернуте й збитки відшкодовані Укрзалізниці.

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