Всі розділи
Укр / Рус

Куди та чому їдуть шукачі роботи - дослідження

Вівторок, 22 жовтня 2019, 13:36

Серед українців, які мають досвід роботи за кордоном, 41% працювали за довгостроковим контрактом, 217% - їздили на сезонні підробітки.

Про це свідчать результати опитування, яке провели експерти hh.ua | grc.

Зазначається, що 14% брали участь у програмах, що надають студентам роботу за кордоном під час канікул. Стільки ж респондентів працювали за кордоном на момент опитування.

"Порівнюючи ці дані з результатами минулорічного дослідження, можемо побачити, що прецеденти роботи за контрактом та участь у студентських програмах почастішали, а от на сезонні підробітки виїжджати стали рідше", - заявили експерти.

Досвід роботи за кордоном є у кожного 5 респондента. При цьому найпопулярнішими напрямами є країни ближнього зарубіжжя (Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Чехія), країни СНД (Білорусь, Казахстан) та Німеччина. Сумарно на них припадає 57%. 

У відповідях також  досить часто фігурують Велика Британія, Іспанія, ОАЕ та США. 

"Є певні відмінності й у причинах, через які люди вирішували виїжджати на роботу за кордон. Певною мірою це стали пов’язувати із можливістю більше заробляти, а випадки релокації в межах компанії навпаки почастішали.

Майже 40% припало на варіант "Інше", де найчастіше фігурувало бажання респондентів змінити країну – без прив'язки до роботи", - свідчать результати дослідження.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% - дослідження 21 жовтня 2019, 15:12
Українці в Угорщині склали 60% іноземних заявників на працевлаштування 25 вересня 2019, 11:24
Скільки готові платити роботодавці за знання англійської мови - дослідження 25 вересня 2019, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!