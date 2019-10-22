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Транзит газу: Україна, Єврокомісія і РФ провели технічні консультації

Вівторок, 22 жовтня 2019, 12:31

Україна, Росія та Європейська комісія провели технічні консультації у межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів про транзит російського газу після 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У ході зустрічі, яка пройшла у понеділок у Брюсселі, сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС.

"Крім того, йшлося про підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу, інші питання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угода щодо транзиту російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року. Наступні тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.

Економічна правда

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