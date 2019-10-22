"Укрвинпром" визначить кращі коньяки України

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Центральна галузева дегустаційна комісія корпорації "Укрвинпром" під час професійної дегустації визначить кращі коньяки України.

22-25 жовтня 2019 року на базі ПрАТ "Дім марочних коньяків "Таврія" у м. Нова Каховка відбудеться всеукраїнська дегустація (закритим способом) коньяків та бренді Центральною галузевою дегустаційною комісією корпорації "Укрвинпром" з визначення кращих коньяків України.

У засіданні візьмуть участь понад 50 висококваліфікованих спеціалістів виноробної галузі, представники центральних органів виконавчої влади, провідних наукових та освітніх установ, професійні сомельє.

Зразки для дегустації будуть комісійно закуплені у торгівельних мережах. Таким чином фахівці зможуть оцінити ті коньяки, які купують українці.

Оголошення результатів дегустації відбудеться під час підсумкової прес-конференції 25 жовтня 2019 року, медіа-партнером якого є "Українська правда".

Кращі зразки будуть нагороджені в рамках П’ятого Національного Виноробного Форуму, який збере фахівців галузі восени цього року.

Заходи пройдуть за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Європейської Комісії, проекту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні", посольства Франції в Україні, Торгово-промислової палати України, медіа-групи "Українська правда".

В рамках програми заходів для спеціалістів виноградно-виноробної галузі України пройде семінар "Важливі сучасні аспекти виробництва коньяків України" під час якого будуть представлені ряд доповідей та презентацій в тому числі від проекту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні", зокрема, щодо системи контролю географічних зазначень відповідно до вимог ЄС та захисту прав інтелектуальної власності.

Передбачається участь представника Національного міжпрофесійного бюро провінції Коньяк (BNIC).