У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років

Федеральний банк Німеччини виступив з пропозицією довгострокового підвищення пенсійного віку до 69 років.

Про це повідомляє Spiegel.

У своїй доповіді Бундесбанк пропонує поступове підвищення пенсійного віку до 2070 року через збільшення очікуваної тривалості життя.

На думку банку, люди, народжені у 2001 році, мають вийти на пенсію лише у 2070 році.

Наразі заплановане підвищення пенсійного віку до 67 років до 2031 року. Офіційні прогнози щодо пенсій завершуються 2032-м роком, в той час як очікування тривалості життя в майбутньому продовжують зростати.

Експертна комісія німецького уряду має підготовити пропозиції щодо пенсій до весни наступного року.

За даними Бундесбанку, зростання тривалості життя ставить під загрозу нинішню систему пенсійного забезпечення, тому потрібна реформа.

"В іншому випадку видатки в довгостроковій перспективі зростатимуть значно швидше за надходження", - застерігають у федеральному банку.

Європейська правда