Доступ до контрактів "Нафтогазу": Верховний Суд став на бік журналістки

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу "Нафтогазу" у справі про доступ до контрактів компанії, укладених із бельгійською компанією CabinetDN та американською компанією ValueBridge.

Про це свідчить постанова Верховного Суду від 16 жовтня, повідомляє сайт "Доступ до правди".

Таким чином, суд став на бік журналістки Тетяни Козирєвої, яка під час проведення розслідування про американських лобістів надіслала до "Нафтогазу" журналістський запит з проханням надати копії контрактів, але отримала відмову у наданні інформації.

"Як встановлено частиною 5 статті 6 Закону № 2939-VІ, не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину", – йдеться у суду.

Підкреслюється, що "Нафтогаз" не навів підстав для відмови у задоволенні запиту на отримання публічної інформації, що свідчить про необґрунтованість відмови та її протиправність.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу "Нафтогазу" та постановив залишити без змін постанову Окружного адмінсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного адмінсуду.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття.

Нагадаємо:

11 жовтня 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію держкомпанії "Нафтогаз України", за допомогою якої та намагалася уникнути відповіді на "незручний" запит від "Української правди".

Інформаційний запит до "Нафтогазу" Козирєва надіслала під час проведення журналістського розслідування щодо американських лобістів.

У відповіді на запит "Нафтогаз" аргументував ненадання контрактів тим, що, по-перше, запитувана інформація є не публічною, а комерційною. А по-друге, що НАК "Нафтогаз" взагалі не є розпорядником інформації у розумінні ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

На одному з судових засідань "Нафтогаз" пояснив, що не надав на інформаційний запит копії контрактів, укладених із бельгійською компанією CabinetDN та американською компанією ValueBridge, бо "національна акціонерна компанія "Нафтогаз" не укладала контрактів з такими компаніями.