В Антикорупційному суді оголосили обвинувальний акт у справі Омеляна

Прокурор оголосив у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі стосовно екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Омеляна звинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України). За даними слідства, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, Омелян умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.

Колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Наступне засідання відбудеться о 10:00 год. 28 жовтня 2019 року.

Чому це важливо: Справу Омеляна з лютого 2019 року розглядав Солом’янський райсуд Києва. Зараз її передали до новогоствореного ВАКС.

Передісторія:

13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За версією слідства, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.

Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

У листопаді 2018 року НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна, а у лютому 2019 року – справу скерували до суду.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

3 квітня повідомлялося, що суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

Українська правда