МХП Косюка оголосив про викуп євробондів на 79 мільйонів доларів

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" оголосив про викуп облігацій на 79,4 мільйонів доларів зі ставкою купону 8,25%, які підлягають погашенню у 2020 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у повідомленні компанії на Лондонській фінансовій біржі, цінавикупу - 81,92 млн доларів.

Наразі в обігу є три випуски єврооблігацій холдингу: з погашенням в квітні-2020 року, ставкою купона 8,25% річних і прибутковістю 3,294% на рік; з погашенням в травні-2024, ставкою купона 7,75% річних і прибутковістю 5,902% в рік, і з погашенням в квітні-2026 - останнє розміщення єврооблігацій було на 550 млн доларів із прибутковістю 6,95% річних.

Нагадаємо:

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський", "ФуаГра" та інші.

Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.