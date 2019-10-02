Стартап, що виробляє вегетаріанський сир, залучив 3,5 мільйона доларів на розвиток

Американська харчова компанія Kraft Heinz проінвестувала 3,5 млн доларів у

стартап з Сан-Франциско New Culture, який виробляє сир на рослинній основі.

Про це повідомляє AgroPortal.



New Culture роблять молочний сир без тваринного молока, замість цього використовуючи процес бродіння, додаючи рослинні жири і цукор.

У стартапі відзначають, що їх продукт практично не відрізняється від класичного молочного сиру за смаком і текстурою.

"У рослинному сирі відсутній найважливіший компонент, який надає молочному сиру характерні властивості, а саме міцела казеїну, яка міститься тільки в молоці ссавців", - зазначає головна наукова співробітниця New Culture Ін'я Радмана.

"Ми розробляємо технологію виробництва міцели казеїну без тварин", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно український стартап GitLab оцінили в 2,7 мільярда доларів.