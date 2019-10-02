СОТ дозволила США запровадити мита на імпорт з ЄС на 7,5 мільярда доларів

Світова організація торгівлі санкціонувала впровадження США майже 7,5 млрд доларів щорічних штрафних зборів для відновлення збитків, завданих Boeing незаконної допомогою ЄС концерну Airbus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Рішення, винесене арбітрами торгової організації в Женеві в середу, відкриває шлях для найбільших дій в історії СОТ.

Якщо адміністрація Трампа наполягатиме на планах введення тарифів, це ще більше посилить торговельну напруженість з ЄС в той час, коли світова економіка вже сповільнюється через розширення комерційних конфліктів по всьому світу.

На початку наступного року очікується, що ЄС отримає схвалення свого тарифного наступу — можливо, також на мільярди доларів - за незаконну допомогу Boeing.

Разом ці два рішення, як очікується, покладуть кінець 15-річній суперечці через субсидії для американської та європейської аерокосмічної промисловості.

У своїй заяві Сесілія Мальмстром, комісар ЄС з торгівлі, заявила, що для США було б недалекоглядно і контрпродуктивно вводити мита, підкресливши ймовірність того, що ЄС незабаром дозволять зробити те ж саме у випадку Boeing.

"Взаємне введення контрзаходів . . . тільки завдасть шкоди підприємствам і громадянам по обидва боки Атлантики, а також завдасть шкоди світовій торгівлі і авіаційній промисловості в чутливий час", - сказала вона.