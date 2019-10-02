ДБР розслідує розкрадання коштів в інституті "Укроборонпрому"

ДБР розслідує можливу розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання для виготовлення боєприпасів в Державному науково-дослідного інституті хімічних продуктів, що входить до концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в судових матеріалах , повідомляє проект "Марлін".

За матеріалами слідства, в січні 2019 року інститут без конкурсу уклав угоду на 31,3 млн гривень з приватною фірмою ТОВ "Конторг" на закупівлю обладнання необхідного для виготовлення боєприпасів для збройних сил. Дані кошти інститут отримав в рамках бюджетної програми технологічного розвитку оборонно-промислового комплексу.

У рамках укладеного договору інститут закупив вимірювальні комплекси, установки "ВОК "Вулкан-2005м", маятниковий копер Zwick 5113", преси та інше обладнання. А також автомобілі марки Ford Transit та Ford Ranger.

Слідчі вважають, що ТОВ "Конторг" був обраний постачальником без конкурсу попри те, що не має відповідної компетенції. А саме: не має достатньої кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. гривень), досвіду проектування і виробництва аналогічного обладнання.

Також відсутність інформація щодо офіційного придбання промислового обладнання на території України чи за її межами.

Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості "ВОК "Вулкан-2005м" складає понад півмільйона гривень.

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами інституту придбано Ford Transit за 1,05 млн гривень, а Ford Ranger за 1,03 млн гривень.

Водночас саме ТОВ "Конторг" придбало дані автомобілі у іншої приватної фірми ПП "Магр-Авто". Transit за 893,8 тис гривень. А Ranger за 991,3 тис гривень. При чому директором і "Конторгу" і "Магр-Авто" явлється одна особа - Сергій Масленніков.

В мережі інтернет ТОВ "Конторг" позиціонує себе як виробник спортивних та дитячих майданчиків, а також зупинок громадського транспорту.

Також слідчі ДБР наводять інший епізод розтрати бюджетних коштів.

Протягом червня-липня 2019 року Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів закупив у ТОВ "Альгира" різних деталей на 35,5 млн гривень.

Як встановило слідство, дана фірма фактично ніякої діяльності не здійснювала, матеріальними та трудовими ресурсами не володіла. А лише брала обладнання та закуповувала деякі товари у ПП "Галниш".

"Дані кошти ТОВ "Альгира" отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ "Альгира" кошти ПП "Галиш" конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ "Альгира".

Дану готівку, службові особи ТОВ "Альгира" використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб", - саме так описують слідчі процес виведення бюджетних коштів на розвиток ОПК в готівку.

Під час обшуків в кабінеті директора Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів Володимира Щербаня знайдено 14 тис доларів США та 10 тис Євро. За словами директора ці кошти його, і потрібні йому на лікування в Німеччині.

Економічна правда