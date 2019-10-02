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Перший газопровід між Фінляндією і Естонією буде готовий до грудня

Середа, 2 жовтня 2019, 13:37

Трубопровід Balticconnector, який зв'яже Естонію і Фінляндію та допоможе зменшити залежність від російського газу,  буде готовий до грудня 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За повідомленням оператора системи електропередач Естонії, Balticconnector запрацює на початку 2020 року, коли свою діяльність почне спільний естонсько-фінський газовий ринок.

Відповідно до угоди, газ з наступного року транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат. Після завершення роботи над газовими конекторами між Литвою і Польщею місцевий газовий ринок більше не буде залежати від поставок "Газпрому".

Загальна вартість проєкту з урахуванням робіт з укріплення газопроводу між Естонією і Латвією складе близько 300 млн євро, з них понад 200 млн євро в проєкт вкладе ЄС.

Підводна частина Balticconnector складе 77 кілометрів, наземна - 55 кілометрів в Естонії і 21 кілометр - в Фінляндії.

Європейська правда

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Фінляндія Естонія газ

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