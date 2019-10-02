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"Газпром": Північний потік-2 буде закінчено за 4-5 тижнів

Середа, 2 жовтня 2019, 11:39

На завершення будівництва Північного потоку-2 потрібно ще 4-5 тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС, про це повідомив журналістам в кулуарах "Російського енергетичного тижня" глава ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков.

"Нам треба 4-5 тижнів, щоб закінчити все, тому у нас є ще листопад - грудень, це два місяці, вісім тижнів. Ми ще вкладаємося", - сказав він, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно "Газпрому" на завершення будівництва.

"Якщо не отримаємо (дозвіл від Данії), ми обійдемо через нейтральні води", - сказав він, додавши, що прокладку все ж доцільно здійснювати ближче до Данії.

"Не можу сказати, чи буде критичний момент (для термінів проєкту). Газопровід буде в будь-якому випадку добудований. Ми закінчимо його", - резюмував він.

Як повідомлялося, судно Solitaire, яке прокладає труби Північного потоку-2 по дну Балтійського моря, наближається до кордону з Данією, яка є єдиною країною, що досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

Консорціум Північний потік-2 раніше попереджав, що через труднощі з Данією трубопровід може почати роботу із запізненням у 8 місяців, і що це зробить проєкт дорожчим на 660 мільйонів євро.

Якщо дозвіл буде отримано, згідно із законодавством Данії Північному потоку-2 доведеться почекати ще місяць, перш ніж дозвіл можна буде застосовувати. За цей час сторони зможуть подати скаргу після прийняття рішення.

Європейська правда

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Газпром Північний потік

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