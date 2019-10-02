Оточення Микитася вийшло з проекту будівництва 50-метрового ТЦ у центрі Києва

Зі складу засновників компанії ТОВ "Філософія девелопмента", яка отримала вихідні дані на будівництво 51-метрового торгового комплексу у Печерському районі столиці, вийшло ТОВ "А.В.Інвестиції", яке заснували особи з оточення екс-нардепа Максима Микитася.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Як свідчать дані офіційного сайту ДАБІ, київська Держархбудінспекція у вересні погодила початок будівельних робіт з реконструкції корпусу заводу "Арсенал" під адміністративну будівлю з паркінгом.

"Замовником будівництва є ТОВ "Філософія девелопмент", яке у квітні цього року купило на аукціоні СЕТАМу корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн.

Підрядником будівництва є ТОВ "Девіжн Констракшн", засновниками якого є Анатолій Мовчан (80%) і ПАТ "ЗНВКІФ "Авераж" (20%), бенефіціаром якого є Дмитро Буряк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Девіжн Констракшн" зареєстрована за тією ж адресою (Київ, Столичне шосе, 103) і має той же телефон (0442200156), що і інші фірми Буряка. Такий же телефон має, зокрема, ОК "ЖК "Буденерго", співзасновником якого є Олег Гуриненко. Також він є керівником ТОВ "Трейд-Інвест", бенефіціарним власником якого є Буряк.

"Російський бізнесмен Дмитро Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів "DeVision" у Литві та Україні, а також виробник біологічно активних добавок.

20 вересня цього року Олег Гуриненко став директором "Філософії девелопмент". Водночас зі складу засновників компанії вийшло ТОВ "А.В.Інвестиції", яке заснували особи з оточення екс-нардепа Максима Микитася", - зазначає видання.

Єдиним власником "Філософії девелопмент" наразі є ТОВ "Монтаді", створене у січні 2019 року і засновниками якого значаться Алла Виговська (90%) і ТОВ "КУА "Система капітального інвестування". Власниками останнього є Ярослав Зозуля (0,1%) і кіпрська компанія "Валдез Лімітед" (Valdeze Limited, 99,9%).

Зазначається, що на 1,36 га по вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу "Arsenal Plaza". Раніше цей проект рекламувала корпорація "Укрбуд", але наразі сайт "Arsenal Plaza" закритий, а у відділі продажу корпорації приміщення в цьому об’єкті не продають.

Нагадаємо:

У серпні Київська адміністрація видала вихідні дані на будівництво 51-метрового торгового комплексу біля "Зоряного" у Печерському районі столиці.

Будівництво проводиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження по висоті – не вище 27 м.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент".