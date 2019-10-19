Міністр енергетики США відмовився надавати документи про свою роль в Україні

Міністр енергетики США Рік Перрі не передаватиме затребувані демократами Конгресу документи про його роль в Україні в рамках розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це заявив представник відомства в листі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Три комітети Палати представників США 10 жовтня виписали повістку Перрі стосовно будь-якої ролі, яку він відігравав у тиску Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування проти його політичного суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина.

У листі до трьох комітетів Меліса Бернісон, помічниця міністра, написала, що розслідування щодо імпічменту не було належним чином санкціоноване.

"Навіть якщо розслідування було оформлене належним чином, значна частина інформації, яка вимагається в повістці, складається з конфіденційних повідомлень виконавчої гілки влади, які потенційно захищені прерогативою виконавчої влади", - йдеться у листі.

"Однак з питань взаємного значення Департамент залишається відданим роботі з Конгресом, яка здійснюється згідно з відповідними дозволами та процедурами", - сказано в повідомленні.

Відповідь Міненергетики слідує за керівництвом Білого дому, яке заявило, що відмовляється співпрацювати з "незаконним, неконституційним" розслідуванням Конгресу про імпічмент.

Розслідування пов'язане з намаганнями Трампа підштовхнути Зеленського під час дзвінка 25 липня розслідувати його необґрунтоване твердження про те, що Байден незаконно намагався допомогти інтересам сина Хантера в газовій компанії Burisma в Україні.

Перрі, який подав у відставку в четвер, в інтерв'ю в п'ятницю вранці заявив Fox News, що він закликав Трампа зателефонувати Зеленському, щоб поговорити про боротьбу з корупцією та про те, як американський скраплений природний газ може допомогти полегшити залежність України від газу з Росії.

Перрі раніше також спростував повідомлення про те, що він тиснув на Україну з метою ввести певних людей до складу правління "Нафтогазу", заявивши, що він лише рекомендував деякі фігури на прохання українського уряду.

За даними AP, cеред кандидатів, яких рекомендував Перрі, був Роберт Бенш, який тривалий працював енергетичним радником українського уряду президента Віктора Януковича та тісно співпрацював з Юрієм Бойком, міністром енергетики Януковича та колишнім віцепрем'єр-міністром (нині Бойко нардеп від "Опозиційної платформи - За життя").

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив, що Рік Перрі, міністр енергетики США, був одним із трьох відповідальних за політику щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі.

Перрі стверджував, що ніколи не чув і не згадував у розмовах про Україну з президентом Дональдом Трампом та іншими посадовцями про політичного конкурента Трампа Джо Байдена.