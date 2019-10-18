"Укроборонпром" звільнив директора Київського бронетанкового заводу

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавра – директора ДП "Київський бронетанковий завод", через загрозу зриву виконання державних замовлень.

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому"

Дослівно у коментарі пресслужби концерну: "Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення".

Деталі: Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства. Виконувачем обов’язків очільника ДП "Київський бронетнаковий завод" призначено Синявського Володимира, який був заступником директора з виробництва.

ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

Нагадаємо:

24 червня "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва повідомляли, що Державне бюро розслідувань підозрює посадовців ДП "Київський бронетанковий завод" в привласненні коштів через угоди з ТОВ "Торгів дім "Партсет" щодо ремонту та закупівлі деталей до бронетранспортерів на 9,14 млн грн.

ДП "Київський бронетанковий завод" заявляє, що не купував своїх же запчастин за завищеними цінами та називає інформацію "Наших грошей" брехливою.

Українська правда